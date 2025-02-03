Англія

Від можливого трансферу заробить ще й Тоттенгем.

Англійський нападник Маркус Едвардс уже давно залишив межі рідної країни, у 2019 році перебравшись із молодіжної команди лондонського Тоттенгема до португальської Віторії Гімараєш у якості вільного агенту, а потім був проданий у 2022 році лісабонському Спортінгу за 7,75 млн євро.

Відтоді на рахунку 26-річного виконавця назбиралось 120 матчів, 24 голи та 26 гольових передач за "левів".

Проте в поточному сезоні м’язові травми вибили його зі складу колективу ще Рубена Аморіма, а після приходу нового головного тренера послуги гравця вже виявились не настільки затребуваними.

Як наслідок, Спортінг не надто сперечався, коли англійський Бернлі, який виступає в Чемпіоншипі, запропонував узяти гравця в оренду з правом викупу наприкінці сезону.

Тимчасова угода для "бордових" буде безкоштовною, тоді як повноцінний трансфер може обійтись у 12 млн євро.

Цікаво, що 35% від економічних прав на гравця й досі належать Тоттенгему.

Едвардс у цьому сезоні зіграв десять матчів (346 хвилин) та забив три голи.