Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 5 лютого 2025 року.
Ньюкасл — Арсенал, Getty Images
06 лютого 2025, 10:40
Ньюкасл у матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги на своєму полі вдруге в рамках дуелі обіграв лондонський Арсенал (2:0).
Команда Мікеля Артети мала відігравати два пропущені м’ячі, проте вже з перших хвилин було зрозуміло, що зробити це буде непросто. "Сороки" забили швидкий гол із другої спроби, тоді як перший потенційний м’яч Ісака був незарахований через офсайд.
І вже на початку другої половини "каноніри" пропустили вдруге, до цього не реалізувавши кілька непоганих нагод, тож інтрига зникла сама по собі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Арсенал у рамках півфіналу Кубка англійської ліги-2024/25:
Ньюкасл — Арсенал 2:0 (перший матч – 2:0)
Голи: Мерфі, 19, Гордон, 52
Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Ботман (Крафт, 80), Шер, Берн, Голл — Дж. Мерфі (Віллок, 80), Тоналі (Лонгстафф, 87), Гімараес (Майлі, 90+1), Гордон — Ісак (Вілсон, 87).
Арсенал: Рая — Тімбер (Калафіорі, 78), Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор (Меріно, 61), Парті (Жоржиньо, 78), Райс — Троссар (Стерлінг, 60), Гаверц, Мартінеллі (Нванері, 37).
Попередження: Гімараес, Шер — Гаверц, Саліба, Стерлінг