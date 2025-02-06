Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 5 лютого 2025 року.

Ньюкасл у матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги на своєму полі вдруге в рамках дуелі обіграв лондонський Арсенал (2:0).

Команда Мікеля Артети мала відігравати два пропущені м’ячі, проте вже з перших хвилин було зрозуміло, що зробити це буде непросто. "Сороки" забили швидкий гол із другої спроби, тоді як перший потенційний м’яч Ісака був незарахований через офсайд.

І вже на початку другої половини "каноніри" пропустили вдруге, до цього не реалізувавши кілька непоганих нагод, тож інтрига зникла сама по собі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Арсенал у рамках півфіналу Кубка англійської ліги-2024/25:

Ньюкасл — Арсенал 2:0 (перший матч – 2:0)

Голи: Мерфі, 19, Гордон, 52

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Ботман (Крафт, 80), Шер, Берн, Голл — Дж. Мерфі (Віллок, 80), Тоналі (Лонгстафф, 87), Гімараес (Майлі, 90+1), Гордон — Ісак (Вілсон, 87).

Арсенал: Рая — Тімбер (Калафіорі, 78), Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор (Меріно, 61), Парті (Жоржиньо, 78), Райс — Троссар (Стерлінг, 60), Гаверц, Мартінеллі (Нванері, 37).

Попередження: Гімараес, Шер — Гаверц, Саліба, Стерлінг