Англія

"Червоні дияволи" здобули вольову перемогу в матчі четвертого раунду.

В матчі Кубка Англії Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Лестер. Рубен Аморім довірив місце в стартовому складі новачку Патріку Доргу. Також відзначимо появу Коббі Мейну на позиції "десятки". У Лестера з перших хвилин з'явився Вілфрід Ндіді, який пропустив 2 місяці через пошкодження.

Манчестер Юнайтед активно розпочав матч, але Лестер швидко адаптувався на Олд Траффорд та перехопив ігрову ініціативу. "Червоним дияволам" майже не вдавалось діставатись до воріт Германсена та й з дальніми ударами не складалось.

Здавалось, що команду підуть відпочивати за рахунку 0:0, але на 41 хвилині Ель-Ханнус прострілив з лівого флангу, Ндіді пробив — Онана впорався, але Декордова-Рід підставив голову та переправив м'яч у ворота. 0:1. Юнайтед намагався встановити паритет ще в першому таймі, але не вдалось.

Одразу після перерви на полі з'явився Алехандро Гарначо й гра Юнайтед в атаці стала більш активною. В середині другого тайму Угарте класним пасом вивів Гарначо на ударну позицію, а той пробив — м'яч зачепив ногу Фаса й летів у ворота, але Околі вибив м'яч з лінії воріт.

Згодом Юнайтед нарешті зрівняв рахунок: Гарначо загострив на фланзі й прострілив в центр штрафного — Гойлунн пробивав п'ятою, але Фас заблокував. Втім, Зіркзе був першим на добиванні й не залишив шансів Германсену. 1:1.

"Червоні дияволи" продовжували тиснути й досягли свого вже в компенсований час, коли Фернандеш навісив на дальню стійку, а Магвайр головою переправив м'яч у кут воріт. 2:1. Фінальний свисток арбітра зафіксував непросту перемогу команди Рубена Аморіма.

Манчестер Юнайтед - Лестер 2:1

Голи: Зіркзе, 68, Магвайр, 90+3 — Декордова-Рід, 41

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр, Йоро — Далот, Угарте (Каземіро, 90+4), Фернандеш, Доргу (Гарначо, 46) — Діалло, Мейну (Зіркзе, 63) — Гойлунн

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Томас (Кулібалі, 57) — Ндіді (Вінкс, 58), Сумаре — Аю, Ель-Ханнус, Декордова-Рід (Макатір, 72) — Дака (Буонанотте, 82)

Попередження: Угарте