Команда Хосепа Гвардіоли програла перший тайм, проте реабілітувалася після перерви.
Лейтон Орієнт - Манчестер Сіті, Getty Images
08 лютого 2025, 16:20
У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті вирушив у гості до Лейтон Орієнт, який виступає у третьому за силою дивізіоні країни.
У першому таймі господарям поля вдалося шокувати чинних чемпіонів Англії та повести в рахунку автогол Штефана Ортеги на 16-й хвилині, утім після перерви "містяни" все ж підтвердили статус фаворитів.
Спочатку Абдукодір Хусанов забив дебютний гол у футболці Манчестер Сіті, а підсумковий рахунок встановив Кевін Де Брюйне.
Лейтон Орієнт – Манчестер Сіті 1:2
Голи: Ортега (16, автогол) — Хусанов (56), Де Брюйне (79)
Лейтон Орієнт: Кілі — Джеймс, Сімпсон, Хепп, Керрі — Галрейт (Об'єро, 86), Браун (Болл, 85) — Перкінс (Купер, 65), Донлі (Аджей, 85), Джейєсмі (Пратлі, 54) — Келман
Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Рейс (Хусанов, 46), Діаш (Стоунз, 46), О'Райлі (Де Брюйне, 72) — Гонсалес (Сілва, 22), Гюндоган — Савіньйо, Макеті (Фоден, 72), Гріліш — Мармуш
Попередження: Купер, Об'єро — Макеті
Розклад та результати усіх матчів Кубка Англії-2024/25 дивіться за цим посиланням.