Англія

Команда Хосепа Гвардіоли програла перший тайм, проте реабілітувалася після перерви.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті вирушив у гості до Лейтон Орієнт, який виступає у третьому за силою дивізіоні країни.

У першому таймі господарям поля вдалося шокувати чинних чемпіонів Англії та повести в рахунку автогол Штефана Ортеги на 16-й хвилині, утім після перерви "містяни" все ж підтвердили статус фаворитів.

Спочатку Абдукодір Хусанов забив дебютний гол у футболці Манчестер Сіті, а підсумковий рахунок встановив Кевін Де Брюйне.

Лейтон Орієнт – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Ортега (16, автогол) — Хусанов (56), Де Брюйне (79)

Лейтон Орієнт: Кілі — Джеймс, Сімпсон, Хепп, Керрі — Галрейт (Об'єро, 86), Браун (Болл, 85) — Перкінс (Купер, 65), Донлі (Аджей, 85), Джейєсмі (Пратлі, 54) — Келман

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Рейс (Хусанов, 46), Діаш (Стоунз, 46), О'Райлі (Де Брюйне, 72) — Гонсалес (Сілва, 22), Гюндоган — Савіньйо, Макеті (Фоден, 72), Гріліш — Мармуш

Попередження: Купер, Об'єро — Макеті

Розклад та результати усіх матчів Кубка Англії-2024/25 дивіться за цим посиланням.