Англія

У тренерському штабі "трьох левів" вражені прогресом англійського фулбека під керівництвом Мікеля Артети.

Молодий лівий захисник лондонського Арсеналу Майлз Льюїс-Скеллі найближчим часом може отримати свій дебютний виклик до національної збірної Англії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, головний тренер "трьох левів" Томас Тухель та його тренерський штаб уважно стежать за вражаючим прогресом 18-річного англійця під керівництвом Мікеля Артети.

Зазначається, у таборі збірної Англії розпочалися внутрішні дискусії щодо виклику Льюїса-Скеллі до головної команди країни на найближчу міжнародну перерву у березні.

У поточному сезоні Майлз Льюїс-Скеллі провів за першу команду Арсеналу 20 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол.