Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють Плімут та Ліверпуль.

Плімут та Ліверпуль на Гоум Парк розіграють поміж собою перепустку до 1/8 фіналу Кубка Англії.

Мірон Муслич вирішив використати з перших хвилин Г'ябі в центрі поля, тоді як Гарді очолить атаку, а Максим Таловєров долучиться до трійки центральних захисників.

Арне Слот, на тлі розгрому лондонського Тоттенгема в Кубку ліги (4:0), залучив до стартового складу Гомеса, Квансу, Ньйоні та Цимікаса, тоді як опорну зону складатимуть Ендо та Макконнелл, а К'єза, Діас та Елліотт розташуються під нападником Жотою.

Плімут: Гезерд — Плегусуело, Катич, Таловєров — Сорінола, Г’ябі, Ренделл, Пухач — Райт, Бунду — Гарді.

Запасні: Грімшоу, Мумба, Готон, Обафемі, Боатенг, Тіджані, Аль-Хадж, Байду, Пальссон.



Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Кванса, Ньйоні, Цимікас — Ендо, Макконнелл — К'єза, Елліотт, Діас — Жота.

Запасні: Ярош, Нуньєс, Джонс, Коне-Доерті, Мабая, Нейлло, Нгумоха, Норріс, Янг.



Гра Плімут — Ліверпуль почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.