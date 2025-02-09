Англія

"Вовки" не зазнали особливих проблем проти представник Чемпіоншипу.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Вулвергемптон вирушив у гості до Блекберна, який виступає у Чемпіоншипі.

Рахунок у матчі було відкрито на 33-й хвилині завдяки зусиллям Жуана Гомеса, а вже на 34-й хвилині Матеус Кунья подвоїв перевагу "вовків".

Більше в цьому матчі команди не забивали. Рахунок 2:0, і Вулвергемптон проходить до 1/8 фіналу найстарішого футбольного турніру.

Блекберн — Вулвергемптон 0:2

Голи: Жуан Гомес, 33, Кунья, 34