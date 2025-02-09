Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка Англії, що відбувся 9 лютого 2025 року.
Астон Вілла - Тоттенгем, Getty Images
09 лютого 2025, 22:15
Тоттенгем із дебютним голом Теля поступився Астон Віллі в Кубку Англії.
Дві результативні дії Роджерса принесли перемогу клубу з Бірмінгема.
Огляд матчу:
Астон Вілла — Тоттенгем 2:1
Голи: Ремзі, 1, Роджерс, 64 — Тель, 90+1
Астон Вілла: Мартінес — Гарсія, Конса (Богард, 27), Камара, Дінь (Матсен, 81) — Макгінн, Тілеманс — Бейлі (Асенсіо, 66), Роджерс, Ремзі — Мален (Рашфорд, 66)
Тоттенгем: Кінські — Порро, Дансо, Грей, Спенс — Бергвалль, Бентанкур (Сарр, 72) — Мур (Біссума, 46), Кулусевські, Сон — Тель
Попередження: Бентанкур, Бергвалль, Порро.