Тоттенгем із дебютним голом Теля поступився Астон Віллі в Кубку Англії.

Дві результативні дії Роджерса принесли перемогу клубу з Бірмінгема.

Огляд матчу

Астон Вілла — Тоттенгем 2:1
Голи: Ремзі, 1, Роджерс, 64 — Тель, 90+1

Астон Вілла: Мартінес — Гарсія, Конса (Богард, 27), Камара, Дінь (Матсен, 81) — Макгінн, Тілеманс — Бейлі (Асенсіо, 66), Роджерс, Ремзі — Мален (Рашфорд, 66)

Тоттенгем: Кінські — Порро, Дансо, Грей, Спенс — Бергвалль, Бентанкур (Сарр, 72) — Мур (Біссума, 46), Кулусевські, Сон — Тель

Попередження: Бентанкур, Бергвалль, Порро. 