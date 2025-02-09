Англія

Дві результативні дії Роджерса принесли перемогу клубу з Бірмінгема.

На стадіоні Вілла Парк відбувся матч 1/16 фіналу Кубка Англії-2024/25, в якому Астон Вілла приймала Тоттенгем.

Господарі поля швидко вийшли вперед завдяки голу Джейкоба Ремзі. У другій половині зустрічі Морган Роджерс, який відзначився асистом в епізоді з першим взяттям воріт, подвоїв перевагу Астон Вілли. Вже в компенсований час Матіс Тель записав на свій рахунок дебютний гол за Тоттенгем, але уникнути вильоту з турніру гості не встигли.

Астон Вілла — Тоттенгем 2:1

Голи: Ремзі, 1, Роджерс, 64 — Тель, 90+1

Астон Вілла: Мартінес — Гарсія, Конса (Богард, 27), Камара, Дінь (Матсен, 81) — Макгінн, Тілеманс — Бейлі (Асенсіо, 66), Роджерс, Ремзі — Мален (Рашфорд, 66)

Тоттенгем: Кінські — Порро, Дансо, Грей, Спенс — Бергвалль, Бентанкур (Сарр, 72) — Мур (Біссума, 46), Кулусевські, Сон — Тель

Попередження: Бентанкур, Бергвалль, Порро