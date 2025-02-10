Англія

Сторони досягли домовленості щодо переходу юного центрфорварда.

Центральний нападник Кайрата Дастан Сатпаєв у 2026 році перебереться до Челсі, передає офіційний Telegram-канал алматинського клубу.

За даними transfermarkt, трансфер обійшовся "синім" у 2.4 млн євро. Гравець поповнить склад молодіжної команди лондонців, коли досягне повноліття (зараз йому 16 років).

Сатпаєв у травні 2024 року дебютував за Кайрат, ставши наймолодшим в історії клубу виконавцем. На його рахунку один гол і один асист у чотирьох матчах Юнацької ліги УЄФА-2024/25.

Дастан також виступає за збірну Казахстану U-17. Нападник відзначився чотирма голами й одним асистом у десяти поєдинках.