Сторони досягли домовленості щодо переходу юного центрфорварда.
Дастан Сатпаєв, t.me/fc_kairat
10 лютого 2025, 14:33
Центральний нападник Кайрата Дастан Сатпаєв у 2026 році перебереться до Челсі, передає офіційний Telegram-канал алматинського клубу.
За даними transfermarkt, трансфер обійшовся "синім" у 2.4 млн євро. Гравець поповнить склад молодіжної команди лондонців, коли досягне повноліття (зараз йому 16 років).
Сатпаєв у травні 2024 року дебютував за Кайрат, ставши наймолодшим в історії клубу виконавцем. На його рахунку один гол і один асист у чотирьох матчах Юнацької ліги УЄФА-2024/25.
Дастан також виступає за збірну Казахстану U-17. Нападник відзначився чотирма голами й одним асистом у десяти поєдинках.