Англія

Функціонер працює в Лондоні вже понад 24 роки.

Група катарських інвесторів, зацікавлена в придбанні Тоттенгема, може дати шанс чинному голові правління "шпор" Даніелю Леві, передає видання The Guardian.

Леві працює в лондонському клубі з лютого 2001 року. І часом усе більше й більше вболівальників Тоттенгема закликає до відходу 63-річного англійського функціонера.

Зокрема, скандування "Levy out" мали місце й під час матчу "шпор" проти Астон Вілли в Бірмінгемі (1/16 фіналу Кубка Англії, поразка 2:1). Тим не менш, консорціум, який хоче придбати клуб, може залишити Даніеля на посаді, давши йому новий довгостроковий контракт.

Значну роль у цьому рішенні відіграє досвідченість функціонера. Під його керівництвом Тоттенгем отримав новий стадіон і став одним із найбагатших клубів Європи з річним доходом у понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Лондонці відкрито говорили про пошук інвестицій ззовні, а сам Леві казав, що клуб потребує "суттєвого збільшення власного капіталу". Останніми роками голова правління Тоттенгема вів переговори з кількома катарськими організаціями, так і не уклавши угоди.

За даними The Guardian, зараз "шпорами" цікавляться приватні особи з Катару, а не підтримувана урядом країни компанія Qatar Sports Investment або Шейх Джассім, який намагався придбати Манчестер Юнайтед кілька років тому.