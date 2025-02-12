Англія

Легендарний футболіст розкритикував дії "містян" на трансферному ринку взимку.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал у гостях вирвав вольову перемогу над Манчестер Сіті з рахунком 3:2, двічі поступаючись протягом матчу.

Колишній форвард Манчестер Юнайтед, Евертона і збірної Англії Вейн Руні, який нині є тренером і футбольним експертом, після матчу висловив своє нерозуміння, чому "містяни" вирішили взимку відпустити свого капітана і правого захисника Кайла Вокера до Мілана.

"Важливість Кайла Вокера для Манчестер Сіті за останні 7-8 років очевидна. Тому, на мою думку, його оренда в Мілан виглядає дивно.

Аканджі не є природним правим захисником, а Ріко Льюїс ще молодий і грає на різних позиціях. Зважаючи на труднощі, які зараз переживає Манчестер Сіті, віддавати в оренду капітана команди виглядає справді незрозумілим рішенням", — заявив Вейн Руні в ефірі Amazon Prime.

Нагадаємо, що Кайл Вокер приєднався до Мілана на правах оренди до кінця поточного сезону. Окрім цього, "россонері" залишили за собою право викупити 34-річного англійця на постійній основі.