Вагома втрата для Гвардіоли.
Травмований Мануель Аканджі, getty images
13 лютого 2025, 14:21
Центральний захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі зазнав серйозної травми в першому матчі стикового раунду Ліги чемпіонів з мадридським Реалом (2:3). Про це повідомляє City Report.
За інформацією джерела, 29-річний швейцарець вилетів зі строю на декілька місяців і скоріш за все цього сезону вже не зіграє.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.
Цього сезону Мануель Аканджі відіграв за Ман Сіті 30 матчів та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Ніко Гонсалес травмувався у дебютному матчі за Манчестер Сіті.