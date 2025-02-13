Англія

Вагома втрата для Гвардіоли.

Центральний захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі зазнав серйозної травми в першому матчі стикового раунду Ліги чемпіонів з мадридським Реалом (2:3). Про це повідомляє City Report.

За інформацією джерела, 29-річний швейцарець вилетів зі строю на декілька місяців і скоріш за все цього сезону вже не зіграє.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.

Цього сезону Мануель Аканджі відіграв за Ман Сіті 30 матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ніко Гонсалес травмувався у дебютному матчі за Манчестер Сіті.