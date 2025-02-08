Англія

Іспанський хавбек залишив поле на 22-й хвилині у матчі Кубка Англії проти Лейтон Орієнт.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті вирушив у гості до Лейтон Орієнт, який виступає у третьому за силою дивізіоні країни.

У цьому протистоянні з перших хвилин дебютував новачок "містян" Ніко Гонсалес, який взимку перейшов із Порту за 60 мільйонів євро з ціллю замінити травмованого Родрі.

Утім, дебют для Ніко за чинних чемпіонів Англії склався не найкращим чином — вже на 22-й хвилині тренерський штаб Пепа Гвардіоли був вимушений замінити 23-річного іспанця на Бернарду Сілву, оскільки він отримав травму.

Зазначимо, що після первого тайму Лейтор Орієнт забезпечив собі мінімальну перевагу в рахунку проти Манчестер Сіті завдяки автоголу Штефана Ортеги.