Манкуніанський клуб готовий віддати великі гроші.
Кастелло Люкеба, getty images
14 лютого 2025, 18:23
Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до центрального захисника німецького РБ Лейпциг Кастелло Люкеба. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, контракт 22-річного француза має пункт про відступні в розмірі 90 млн. євро.
Зазначається, що в оточенні захисника вважають, що його перехід із РБ Лейпциг у Манчестер Юнайтед може стати "великим" трансфером і вважать, що МЮ погодиться заплатити "клаусулу" гравця.
Чинна трудова угода французького футболіста розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Цього сезону Кастелло Люкеба відіграв за РБ Лейпциг 18 матчів та отримав 5 жовтих карток.