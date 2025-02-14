Англія

Манкуніанський клуб готовий віддати великі гроші.

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до центрального захисника німецького РБ Лейпциг Кастелло Люкеба. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, контракт 22-річного француза має пункт про відступні в розмірі 90 млн. євро.

Зазначається, що в оточенні захисника вважають, що його перехід із РБ Лейпциг у Манчестер Юнайтед може стати "великим" трансфером і вважать, що МЮ погодиться заплатити "клаусулу" гравця.

Чинна трудова угода французького футболіста розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Кастелло Люкеба відіграв за РБ Лейпциг 18 матчів та отримав 5 жовтих карток.