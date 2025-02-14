Англія

Два англійські клуби сперечатимуться за молодого португальця.

Манчестер Юнайтед та Арсенал виявляють інтерес до атакувального півзахисника Порту Родрігу Море. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, контракт 17-річного португальця передбачає відступні в розмірі 55 млн. фунтів стерлінгів. Водночас підкреслюється, що до 2027 року вони можуть зрости до 70 млн. фунтів.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Цього сезону Родрігу Мора відіграв за Порту 20 матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.