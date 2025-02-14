Англія

Англійський захисник відновився після травми.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Лестер Сіті прийматиме на своєму полі лондонський Арсенал.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у цьому протистоянні може зіграти універсальний захисник "канонірів" Бен Вайт.

Нагадаємо, 27-річний англієць не брав участі в поєдинках з початку листопада минулого року через травму коліна — тепер він відновився після травми.

Матч Лестер Сіті — Арсенал відбудеться в суботу, 15 лютого, о 14:30 за київським часом.