Англія

Нідерландський воротар допоміг "чайкам" відкрити рахунок у матчі.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі вирушив у гості до Брайтона.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 27-й хвилині завдяки голу вінгера "чайок" Каору Мітоми.

Слід відзначити, що асистував японському дриблеру воротар Брайтона Барт Вербрюгген.

Нагадаємо, Брайтон придбав нідерландського голкіпера влітку 2023 року у«Андерлехта за 20 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Вербрюгген провів 24 матчі, пропустив 38 голів і 5 разів залишав свої ворота "сухими".