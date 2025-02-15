Англія

Ганебна поразка команди Енцо Марески.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі вирушив у гості до Брайтона, де зазнав нищівної поразки з рахунком 0:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 27-й хвилині завдяки голу Каору Мітоми, а потім Янкуба Мінте оформив дубль, тим самим завдавши команді Енцо Марески розгромної невдачі.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Брайтона з рахунком 3:0.

Брайтон - Челсі 3:0

Голи: Мітома, 27, Мінте, 38, 63

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Вебстер, Лемпті — Балеба (Аярі, 84), Гіншелвуд (Александер Гомес Амарілья, 74) — Мінте (Адінгра, 89), Рюттер (Педро, 73), Мітома — Велбек (О'Райлі, 84)

Челсі: Йоргенсен — Гюсто (Джеймс, 65), Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Кайседо (Дьюзбері-Голл, 65), Фернандес — Мадуеке (Санчо, 21), Палмер, Нету (Джордж, 65) — Нкунку

Попередження: Мінте — Кайседо, Фернандес