Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 15 лютого і розпочнеться о 14:30.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Лестер Сіті та лондонським Арсеналом, яке відбудеться на стадіоні Кінг Пауер Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СУБОТА, 15 ЛЮТОГО, 14:30. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Лестер Сіті повернувся до еліти англійського футболу за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу, проте зараз ситуація складається таким чином, що "лисиці" мають всі шанси на те, щоб повернутися до другого дивізіону країни. Зараз у нас сформувалася явна четвірка команд, які ризикують вилетіти, і Лестер на даний момент знаходиться саме в зоні вильоту разом з іншими двома новачками в особі Іпсвіча та Саутгемптона.

Насправді все пішло не за планом керівництва Лестера ще влітку, до старту сезону. На Кінг Пауер Стедіум сподівалися продовжити свій шлях з Енцо Марескою в якості головного тренера, проте італійський фахівець отримав більш амбітну пропозицію від Челсі. На місце Марески запросили Стіва Купера — кардинально іншого тренера з погляду футбольної філософії та стилю. Не дивно, що в ході кампанії валлієць був звільнений, а на його місці запросили перспективного Руда ван Ністерлоя, який успішно показав себе як тимчасовий керманич Манчестер Юнайтед. Виходить у нідерландця поки що туго — достатньо лише поглянути на результати. З іншого боку, не сказати, що кадровий потенціал Лестера дуже вражає, щоб розраховувати на щось більше.

Щодо Арсеналу все більш очевидно — турнірні завдання підопічних Мікеля Артети не змінюються вже третій сезон поспіль, проте поки що "канонірам" так і не підкорилися бажані золоті медалі чемпіонату. Навіть коли в стані головного конкурента в особі Манчестер Сіті почалася затяжна криза, а ми стали свідками найгіршої версії команди Хосепа Гвардіоли, у лондонців несподівано з'явився новий головний конкурент в особі Ліверпуля з його новим тренерський штабом, який зараз комфортно лідирує у таблиці АПЛ з перевагою у сім очок.

Однак перевага втомленого Ліверпуля у кількості набраних очок – це не головна проблема для Арсеналу на даний момент. Тренерський штаб Артети зустрівся з катастрофічними кадровими проблемами в атаці після нових травм таких провідних гравців як Кай Гаверц та Габріел Мартінеллі (і це ми ще мовчимо про відсутність Букайо Саки). При цьому в зимове трансферне вікно "каноніри" обійшлися без будь-яких посилень у лінії атаки, що помітно б'є по теоритичних шансах лондонців на чемпіонство. Як Мікель Артета виходитиме з цієї ситуації? Як мінімум, за цим буде цікаво спостерігати.