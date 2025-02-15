Англія

"Каноніри" намагаються продовжувати боротьбу за чемпіонство.

У 25-му турі англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Арсенал завдяки дублю Мікеля Меріно з рахунком 2:0 впорався з Лестер Сіті на виїзді.

Для колективу Мікеля Артети це був 15-й поспіль поєдинок турніру, в якому вони уникнули поразки. За даними Squawka, такого з лондонським клубом не ставалося з квітня 2011 року, коли ним опікувався Арсен Венгер.

Чинна серія "канонірів" включає десять перемог і п'ять нічийних результатів. У цих 15-ти матчах вони забили 34 голи, пропустивши 11 і шість разів зберігши свої ворота "сухими".

Досягти тієї ж позначки (16 зустрічей АПЛ без поразок), що й 14 років тому, Арсенал може наступної суботи, 22 лютого, коли прийматиме Вест Гем Юнайтед.