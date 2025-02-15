Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 15 лютого 2025 року.

Арсенал у рамках 25-го туру АПЛ-2024/25 впорався з Лестер Сіті на виїзді.

Зустріч ішла до нічийного результату, але її долю змінив Мікель Меріно. Гравець вийшов із лави запасних на 69-й хвилині, а протягом останніх десяти хвилин основного часу оформив дубль, принісши звитягу гостям.

Лестер Сіті йде 18-м у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Арсенал перебуває на другій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лестер Сіті — Арсенал у рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Лестер Сіті — Арсенал 0:2

Голи: Меріно, 81, 87



Лестер: Германсен — Джастін (Кулібалі, 44), Околі, Фас, Крістіансен — Сумаре, Ндіді (Буонанотте, 85) — Ель-Ханнус, Декордова-Рід (Дака, 85), Аю (Мавідіді, 75) — Варді.



Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 76) — Едегор, Парті (Жоржиньо, 75), Райс — Нванері, Троссар, Стерлінг (Меріно, 69).



Попередження: Ель-Ханнус, Аю — Жоржиньо