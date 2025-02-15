Англія

Завершилися чотири поєдинки чергового туру чемпіонату Англії.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 у суботу, 15 лютого, відбулися чотири матчі.

Вилучення не завадило Іпсвіч Таун відібрати очки в Астон Вілли в Бірмінгемі.

Астон Вілла — Іпсвіч 1:1

Голи: Воткінс, 69 — Делап, 56

Астон Вілла: Мартінес — Гарсія, Карлос, Камара (Мінгз, 16), Дінь (Матсен, 46) — Макгінн, Тілеманс — Мален (Асенсіо, 63), Роджерс, Ремзі (Рашфорд, 46) — Воткінс

Іпсвіч: Палмер — Джонсон, Туанзебе, О'Ши, Грівз, Таунсенд — Гатчінсон (Тейлор, 90), Філліпс, Каюсте (Луонго, 81), Енсісо (Кларк, 17) — Делап (Гірст, 80)

Попередження: Туанзебе, Грівз, Філліпс

Вилучення: Туанзебе, 40 (друге попередження)

Брентфорд з Ярмолюком на виїзді впорався з Вест Гем Юнайтед.

Вест Гем — Брентфорд 0:1

Гол: Шаде, 4

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос (Гільєрме, 88), Кілман, Палмьєрі (Скарлз, 46) — Альварес, Соучек (Ворд-Праус, 46) — Кудус, Пакета, Солер (Фергюсон, 46) — Боуен

Брентфорд: Флеккен — Аєр, Коллінз, ван ден Берг (Піннок, 60), Льюїс-Поттер — Нергор, Янельт (Ярмолюк, 75) — Мбемо, Дамсгор (Кайоде, 90+1), Шаде (Єнсен, 75) — Вісса (Карвалью, 90+1)

Попередження: Соучек — Дамсгор

Саутгемптон на власному полі поступився Борнмуту із Забарним.

Саутгемптон — Борнмут 1:3

Голи: Сулемана, 72 — Уаттара, 14, Крісті, 16, Таверньєр, 83

Саутгемптон: Рамсдейл — Брі, Беднарек, Вуд (Сугавара, 46) — Вокер-Пітерс, Смоллбоун (Діблінг, 56), Арібо (Арчер, 85), Велінгтон (Угочукву, 46) — Фернандеш — Онуачу, Сулемана (Меннінг, 85)

Борнмут: Аррісабалага — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Крісті (Сіністерра, 89), Адамс — Брукс (Таверньєр, 67), Клюйверт (Скотт, 77), Семеньйо — Уаттара (Джеббісон, 89)

Попередження: Смоллбоун — Кук, Семеньйо, Таверньєр

Фулгем вдома здолав Ноттінгем Форест, наблизившись до топ-6.

Фулгем — Ноттінгем Форест 2:1

Голи: Сміт-Роу, 15, Бессі, 62 — Вуд, 37

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Лукич (Рід, 83), Берге — Траоре (Сессеньйон, 90), Сміт-Роу (Перейра, 82), Івобі (Вілліан, 90) — Хіменес (Муніз, 76)

Ноттінгем Форест: Селс — Морато (Гадсон-Одої, 68), Міленкович, Мурільйо — Айна, Гіббс-Вайт, Даніло (Сангаре, 63), Андерсон (Сілва, 85), Вільямс — Вуд, Еланга