Англія

Іспанець сподівається, що норвежець зможе зіграти з Реалом у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про пошкодження нападника команди Ерлінга Голанда в матчі з Ньюкаслом.

"Коли він упав, усі були налякані. Але він встав і пішов, посміхаючись, як завжди. Я не розмовляв із ним, але лікарі не приходили з поганими новинами.

Сподіваюся, з ним все буде гаразд до Реалу", — сказав Гвардіола журналістам.

Зустріч 25-го туру англійської Прем'єр-ліги завершилася розгромною перемогою Манчестер Сіті над Ньюкаслом (4:0). Голанд провів на полі 88 хвилин і записав до свого активу одну результативну передачу.

19 лютого Сіті проведе матч-відповідь стикового раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти Реала. Початок поєдинку заплановано на 22:00.