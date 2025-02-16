Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 16 лютого і розпочнеться о 18:30.
Тоттенгем — Манчестер Юнайтед, getty images
16 лютого 2025, 09:00
У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на домашній арені "шпор".
[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ
НЕДІЛЯ, 16 ЛЮТОГО, 18:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Матч двох аутсайдерів? Можете називати, як хочете, але це той поєдинок аутсайдерів, який легко нам усім продати. Гучна вивіска з двома кризовими іменитими колективами, не позбавлена самої інтриги. Що ще потрібно, щоб із кайфом провести недільний вечір? Обом командам дуже потрібні очки, при цьому вони є прямими конкурентами в турнірній таблиці АПЛ — правда звикли ми бачити поточні положення Тоттенгема і Манчестер Юнайтед щонайменше без одиниці попереду, але маємо те, що маємо — 15 і 16 сходинки відповідно.
Причини такого сильного падіння Тоттенгема очевидні — і справа тут не в головному тренері Анже Постекоглу, на якого деякі вболівальники чомусь намагаються спустити всіх собак. Досить просто поглянути на лазарет "шпор" — і все стане більш ніж зрозумілим. Навіть з огляду на те, що тренерському штабу Постекоглу щоразу доводиться вибирати склад з дуже обмеженими ресурсами, від свого футболу "шпори" намагаються ніколи не відходити. Чи дає це стабільно результати? Ні. Але з іншого боку, Постекоглу вже відійшов від своїх футбольних принципів у півфінальному матчі-відповіді Кубка англійської ліги з Ліверпулем після мінімальної перемоги в першому поєдинку — результат відомий: Тоттенгем знову втратив реальний шанс завершити цей сезон з виграним трофеєм.
У Манчестер Юнайтед також не все добре з кадровою ситуацією — чого лише вартує чергова серйозна травма ключового центрального захисника Лісандро Мартінеса, який вибув на дуже довгий термін. Тим не менш, в аспекті травм конкурувати в нинішньому сезоні з Тоттенгемом не може, напевно, ніхто, та й причини кризи в стані "червоних дияволів" в останню чергу стосуються лазарета — у МЮ проблеми більш глобального характеру, які новий головний тренер Рубен Аморім апріорі не здатний вирішити за кілька днів.
Відсутність стабільності – головний аспект, який сьогодні поєднує Тоттенгем та Манчестер Юнайтед, тому чого чекати сьогодні в їхньому очному протистоянні – це як гворожити на кавовій гущі. Простіше кажучи, намагатися тут щось вгадувати — це дія, позбавлена якогось сенсу. Будь-який із можливих результатів не стане для нас здивуванням.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Анже Постекоглу. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 2,26, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Порро, Дансо, Грей, Спенс — Бергвалль, Біссума, Бентанкур — Кулусевські, Тель, Сон
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онана — де Лігт, Магвайр, Йоро — Мазрауї, Угарте, Мейну, Доргу — Гарначо, Бруну Фернандеш — Гойлунн
Не зіграють: Дрегушін, Одобер, Соланке, Ромеро, Рішарлісон, ван де Вен — Маунт, Еванс, Лісандро, Баїндир, Діалло, Шоу
Під питанням: Вікаріо, Удоджі, Вернер, Бреннан, Меддісон — ...
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