Англія

Бразилець вразив своєю грою у Лізі чемпіонів.

Лондонські Арсенал та Тоттенгем виявляють інтерес до вінгера Феєнорда Ігора Пайшана. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, на поточний момент нідерландський клуб оцінює 24-річного бразильського футболіста в 30-35 млн. євро. Також на Пайшана претендують Мілан та Рома, але саме два клуби з північного Лондона вважаються фаворитами на підписання гравця нідерландського клубу.

Чинна трудова угода бразильця з клубом розрахована 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 17 млн. євро.

Цього сезону Ігор Пайшан відіграв за Феєнорд 33 матчі, забив 8 голів та віддав 14 результативних передач.