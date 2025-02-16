Італієць проводить потужний сезон.
Mateo Retegui, getty images
16 лютого 2025, 15:18
Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал проявляють серйозну зацікавленість до нападника Аталанти Матео Ретегі. Про це повідомляє Caught Offside.
За інформацією джерела, керівництво "канонірів" вже встановило початкові контакти з представниками італійського клубу. Відомо, що Аталанта може запросити 60 млн. євро за трансфер 25-річного італійця.
Зазначається, що МЮ теж серйозно зацікавлений в придбанні найкращого бомбардира італійської Серії А, але наразі ще не звертався до "богині" стосовно цього трансферу. Манкуніанський клуб збирається вийти на контакт з італійцями не раніше наступного літа.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Цього сезону Матео Ретегі відіграв за Аталанту 35 матчів, забив 23 голи та віддав 4 результативні передачі.