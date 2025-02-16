Англія

Італієць проводить потужний сезон.

Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал проявляють серйозну зацікавленість до нападника Аталанти Матео Ретегі. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" вже встановило початкові контакти з представниками італійського клубу. Відомо, що Аталанта може запросити 60 млн. євро за трансфер 25-річного італійця.

Зазначається, що МЮ теж серйозно зацікавлений в придбанні найкращого бомбардира італійської Серії А, але наразі ще не звертався до "богині" стосовно цього трансферу. Манкуніанський клуб збирається вийти на контакт з італійцями не раніше наступного літа.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Матео Ретегі відіграв за Аталанту 35 матчів, забив 23 голи та віддав 4 результативні передачі.