Англія

19-річний футболіст отримав травму перед матчем із Тоттенгемом.

З'явилася інформація про терміни відновлення півзахисника Манчестер Юнайтед Коббі Мейну. Раніше повідомлялося, що 19-річний футболіст отримав травму перед грою з Тоттенгемом.

Як стверджує журналіст Кріс Вілер, Мейну вибув з ладу приблизно на шість тижнів. Це означає, що він ще зможе допомогти команді в поточному сезоні, хоча різні джерела відправляли гравця в лазарет до літа.

У нинішньому розіграші англійської Прем'єр-ліги Мейну з'явився на полі в 18 матчах, у яких не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Арсенал та Манчестер Юнайтед зацікавлені в трансфері найкращого бомбардира чемпіонату Італії.