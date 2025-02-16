Англія

Коментар тренера лондонської команди.

Наставник Тоттенгема Анге Постекоглу висловився після перемоги над Манчестер Юнайтед. Зустріч 25-го туру чемпіонату Англії завершилася перемогою "шпор" з мінімальним рахунком 1:0.

"Для нас було дуже важливо перемогти в цьому матчі, щоб піднятися в таблиці. Мені здається, що сьогодні ми відрізками показували хороший футбол, але ми можемо грати краще, нам потрібно додавати", — наводить слова Постекоглу BBC.

Перемога над командою Рубена Аморіма дозволила Тоттенгему піднятися на 12-те місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Тепер у скарбничці "шпор" 30 залікових балів.

Зазначимо, що Тоттенгем у наступному турі гостюватиме в Іпсвіча, а Манчестер Юнайтед поїде до Евертона.