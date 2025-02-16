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Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Меддісон, 13

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Дансо (Грей, 78), Девіс, Спенс — Бергвалль (Сарр, 64), Бентанкур (Біссума, 78) — Кулусевські, Меддісон (Джонсон, 63), Сон Хин Мін (Одобер, 86) — Тель.

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Магвайр — Далот, Каземіро (Обі, 90+1), Фернандеш, Доргу — Зіркзе, Гарначо — Гойлунн.

Попередження: Девіс — Каземіро, Доргу