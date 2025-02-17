Англія

Тренер "шпор" підтримав португальця.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про велику кількість травмованих гравців у Манчестер Юнайтед.

"Якщо я перевірю свій офіс, то не знайду жодних повідомлень із висловленням співчуття від інших тренерів. Я бачив у Рубена гравців не на своїх позиціях, дітей на лавці запасних... ласкаво прошу в мій світ.

Але в нього це на одну гру. Тепер спробуйте грати так протягом двох місяців", — наводить слова Постекоглу журналіст Фабріціо Романо.

16 лютого Тоттенгем переграв на своєму полі Манчестер Юнайтед у рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги, забивши один єдиний м'яч у першому таймі.