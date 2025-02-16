Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 16 лютого 2025 року.

Тоттенгем у рамках 25-го туру АПЛ-2024/25 впорався з Манчестер Юнайтед у Лондоні.

Гол Джеймса Меддісона в першому таймі визначив долю поєдинку, завдавши манкуніанцям третьої поспіль поразки від лондонців.

Тоттенгем із 30-ма очками йде 12-м у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Манчестер Юнайтед із 29-ма заліковими балами перебуває на 15-й сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Манчестер Юнайтед у рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Меддісон, 13



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Дансо (Грей, 78), Девіс, Спенс — Бергвалль (Сарр, 64), Бентанкур (Біссума, 78) — Кулусевські, Меддісон (Джонсон, 63), Сон (Одобер, 86) — Тель.



Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Магвайр — Далот, Каземіро (Обі, 90+1), Фернандеш, Доргу — Зіркзе, Гарначо — Гойлунн.



Попередження: Девіс — Каземіро, Доргу