Англія

Жахливий другий тайм від команди Слота.

В рамках 25-го туру АПЛ Ліверпуль вдома здолав одного з аутсайдерів чемпіонату Вулвергемптон (2:1).

За інформацією Opta Sports, мерсисайдці не завдали жодного удару в другому таймі матчу з Вулвергемптоном — це сталося вперше з сезону-2003/2004, коли Ліверпулю також не вдалося завдати жодного удару за один тайм у матчі Прем'єр-ліги на Енфілд Роуд.

Наразі Ліверпуль посідає перше місце в англійській Прем'єр-лізі, набравши 60 очок за 25 зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль продовжив безпрограшну серію в АПЛ до 21 матчу.