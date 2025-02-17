В Ман Сіті назріває серйозна перестройка.
Бернарду Сілва та Кевін Де Брюйне, getty images
17 лютого 2025, 17:49
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вирішив продати одразу трьох лідерів команди. Про це повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, іспанський фахівець планує в клубі масштабну перебудову і вважає, що продажі Кевіна Де Брюйне, Бернарду Сілви та Ілкая Гюндогана посприяють прискоренню цього процесу.
Під питанням стоїть навіть майбутнє вихованця клубу Філа Фодена. Ним цікавляться мадридський Реал та мюнхенська Баварія. Пропозиція в розмірі 150 млн. євро може змусити англійський клуб попрощатися Фоденом.