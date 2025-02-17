Англія

В Ман Сіті назріває серйозна перестройка.

Бернарду Сілва та Кевін Де Брюйне, getty images

Бернарду Сілва та Кевін Де Брюйне, getty images

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вирішив продати одразу трьох лідерів команди. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, іспанський фахівець планує в клубі масштабну перебудову і вважає, що продажі Кевіна Де Брюйне, Бернарду Сілви та Ілкая Гюндогана посприяють прискоренню цього процесу.

Під питанням стоїть навіть майбутнє вихованця клубу Філа Фодена. Ним цікавляться мадридський Реал та мюнхенська Баварія. Пропозиція в розмірі 150 млн. євро може змусити англійський клуб попрощатися Фоденом.