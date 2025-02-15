Італія

Іспанець задоволений Савіо.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вражений грою вінгера Савіо. 20-річний футболіст допоміг "містянам" розгромити Ньюкасл у суботньому поєдинку Прем'єр-ліги (4:0), відзначившись результативною передачею.

"Вплив Савіо в його перший сезон в Англії вражає — скільки голів, скільки передач. Я не очікував, що він матиме такий вплив! Я знав по Жироні, що Савіо — топ-гравець, але я не думав, що він відразу буде настільки корисний для нас", — наводить City Xtra слова Гвардіоли з післяматчевого інтерв'ю.

Манчестер Сіті придбав Савіо минулого літа у французького Труа. В активі вінгера один забитий м'яч і сім асистів у 20 матчах нинішнього розіграшу АПЛ.