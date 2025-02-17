Англія

Данець шукає новий клуб.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен збирається залишити манкуніанський клуб по завершенню поточного сезону. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, контракт півзахисника не буде продовжено, і влітку датчанин стане вільним агентом. 33-річний гравець вже вивчає варіанти продовження своєї кар'єри.

Повідомляється, що головний тренер МЮ Рубен Аморім не розраховує на півзахисника і вже сказав йому про це в особистій розмові.

Зазначимо, що є ймовірність повернення Еріксена до амстердамського Аякса.

Цього сезону Крістіан Еріксен відіграв за Манчестер Юнайтед 21 матч, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.