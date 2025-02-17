Данець шукає новий клуб.
Еріксен, getty images
17 лютого 2025, 18:22
Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен збирається залишити манкуніанський клуб по завершенню поточного сезону. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, контракт півзахисника не буде продовжено, і влітку датчанин стане вільним агентом. 33-річний гравець вже вивчає варіанти продовження своєї кар'єри.
Повідомляється, що головний тренер МЮ Рубен Аморім не розраховує на півзахисника і вже сказав йому про це в особистій розмові.
Зазначимо, що є ймовірність повернення Еріксена до амстердамського Аякса.
Цього сезону Крістіан Еріксен відіграв за Манчестер Юнайтед 21 матч, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.