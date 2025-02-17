Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен збирається залишити манкуніанський клуб по завершенню поточного сезону. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, контракт півзахисника не буде продовжено, і влітку датчанин стане вільним агентом. 33-річний гравець вже вивчає варіанти продовження своєї кар'єри.

Повідомляється, що головний тренер МЮ Рубен Аморім не розраховує на півзахисника і вже сказав йому про це в особистій розмові.

Зазначимо, що є ймовірність повернення Еріксена до амстердамського Аякса.

Цього сезону Крістіан Еріксен відіграв за Манчестер Юнайтед 21 матч, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.