Англія

Заплановано медичне обстеження найближчими днями.

Молодий нападник лондонського Челсі Дейвід Вашингтон повернеться до Бразилії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у 19-річного бразильця запланований медогляд у його рідному Сантосі у найближчі кілька днів.

Нагадаємо, що саме з Сантоса Вашингтон перейшов до Челсі влітку 2023 року за 16 мільйонів євро, проте з того моменту юний форвард встиг провести за першу команду "пенсіонерів" лише 25 хвилин у трьох матчах.

Переважно Дейвід Вашингтон виступав за Челсі U-21, забивши 10 голів та віддавши 1 асист у 18 поєдинках.