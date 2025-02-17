Заплановано медичне обстеження найближчими днями.
Дейвід Вашингтон, getty images
17 лютого 2025, 21:59
Молодий нападник лондонського Челсі Дейвід Вашингтон повернеться до Бразилії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у 19-річного бразильця запланований медогляд у його рідному Сантосі у найближчі кілька днів.
Нагадаємо, що саме з Сантоса Вашингтон перейшов до Челсі влітку 2023 року за 16 мільйонів євро, проте з того моменту юний форвард встиг провести за першу команду "пенсіонерів" лише 25 хвилин у трьох матчах.
Переважно Дейвід Вашингтон виступав за Челсі U-21, забивши 10 голів та віддавши 1 асист у 18 поєдинках.