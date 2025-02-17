Англія

Легендарний керманич "канонірів" висловився про чемпіонську боротьбу в АПЛ цього сезону.

Колишній головний тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер розглядає шанси свого колишнього клубу на чемпіонство у поточному сезоні англійської Прем'єр-ліги як малоймовірні на тлі Ліверпуля, який є головним конкурентом "канонірів" та наразі впевнено очолює турнірну таблицю.

"Ліверпуль має почати програвати матчі, однак після 25 турів команда поступилася лише одного разу, тож у наступних 13 матчах їм потрібно зазнати поразки щонайменше тричі.

Наразі чемпіонство Арсеналу виглядає малоймовірним, якщо тільки Ліверпуль не зазнає серйозного спаду. Вони програли всього один матч, тому залишаються суперфаворитами. До того ж, Арсеналу потрібно провести ідеальну серію.

Я молюся, я дуже сильно молюся, але я маю молитися ще краще", — заявив Арсен Венгер для beIN Sports.

Нагадаємо, що за підсумками 25 турів Ліверпуль випереджає Арсенал у турнірній таблиці АПЛ на сім набраних очок.