Англія

Керманич Астон Вілли дав свій коментар щодо майбутнього матчу АПЛ.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері поспілкувався з представниками ЗМІ перед домашнім поєдинком із Ліверпулем.

Астон Вілла — Ліверпуль. Анонс і прогноз на матч АПЛ 19.02.2025

Клуб із Бірмінгема прийматиме лідера чемпіонату Англії в рамках 29-го туру.

"Ми схвильовані перед майбутньою зустріччю. Зараз Ліверпуль є найкращою командою в АПЛ, вони також найкращі в Європі. Виклик полягає в тому, як ми можемо протистояти їм, відповідати своїми якостями, грати на на цьому рівні, намагаючись бути впевненими в собі. Сподіваюся, ми зможемо розділити цей захоплюючий момент із нашими вболівальниками на Вілла-Парк. Ми повинні спробувати нав'язати свій план на гру, домінувати за допомогою нашої системи тактично й колективно, а потім намагатися використовувати наших вправних виконавців, створюючи різницю на полі в дуелях і колективно.

Доведеться діяти, пристосовуючись до них, адже Ліверпуль вимагатиме від нас багато, тактично та індивідуально. Я ціную високий рівень виступів, який вони демонструють цього року, більше, ніж за останні два роки, коли я прибув сюди. Звісно, з Клоппом у них усе було фантастично, але цього року із Слотом вони діють навіть краще. Для мене, як тренера, це великий виклик. Це найважчий матч за останні тижні й місяці, який ми зіграємо", — цитує Емері офіційний сайт Астон Вілли.

Нагадаємо, матч Астон Вілла — Ліверпуль відбудеться сьогодні, 19 лютого, розпочавшись о 21:30 за Києвом.