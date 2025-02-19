Англія

Іспанський фахівець налаштований на подальшу роботу на Етіхаді, але не виключає, що його можуть звільнити.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою в Іспанії на стадіоні Сантьяго Бернабеу зустрінуться місцевий мадридський Реал та Манчестер Сіті.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола, на тлі домашньої поразки в першому поєдинку з рахунком 2:3, відповів на провокативне питання щодо свого майбутнього у разі вильоту з ЛЧ.

"Чи може матч із Реалом стати останнім для мене в Лізі чемпіонів в якості керманича Ман Сіті? Не знаю, у нас ще багато роботи попереду. Але якщо ми не пройдемо далі, це може стати моїм останнім матчем. Втім, такі рішення приймаю не я," – цитує слова Гвардіоли AS.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 19 лютого, о 22:00 за Києвом. У першій грі "вершкові" обіграли "містян" з рахунком 3:2.