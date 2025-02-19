Англія

Український центрбек у своєму п'ятому виступі в Англії записав на рахунок важливий гол.

У рамках 31-го туру Чемпіоншипу Плімут із передостаннього місця вирушив у гості до Лутон Таун, який посідає останню сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

Важливість очок в цьому протистоянні аутсайдерів була очевидною для обох колективів, але для українських вболівальників кожен матч Плімута почав викликати інтерес після зимового трансферу центрального захисника збірної України Максима Таловєрова.

24-річний українець традиційно з'явився у старті "зеленої армії", але на 55-й хвилині його команда пропустила першою після гола Джейкоба Брауна.

Утім, цей матч завершився для Плімута і особисто для Максі Таловєрова на дуже позитивній ноті: українець на 70-й хвилині опинився на ударній позиції та успішно замкнув передачу, зрівнявши таким чином рахунок і забивши свій дебютний гол в Англії. Для цього Максі знадобилося зіграти п'ять матчів.

ВІДЕО ГОЛА МАКСА ТАЛОВЄРОВА:



Більше голів в матчі Лутон — Плімут ми не побачили, тому фінальний свисток зафіксував нічию 1:1.

Лутон Таун — Плімут 1:1

Голи: Браун, 55 — Таловєров, 70