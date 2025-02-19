Англія

"Червоні" вдруге поспіль не змогли перемогти вілланів в Бірмінгемі.

В матчі 29-го туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Ліверпуль відправився у гості до Астон Вілли. В стартовому складі мерсисайдців з'явився Діогу Жота, тоді як у вілланів відзначимо вихід Маркуса Рашфорда з перших хвилин.

Команда Арне Слота дуже активно почала гру й пішла в атаку великими силами. Гості мали непоганий момент, щоб відкрити рахунок: Салах покотив в центр з правого краю штрафного, а Жота пробив низом — Мінгз заблокував спробу португальця. Астон Вілла стримала натиск супротивника й забила: Рашфорд обігрався в стіночку, отримав м'яч в чужому штрафному та віддав пас в центр, звідки ван Дейк зрізав м'яч у свої ворота. Втім, через офсайд гол було скасовано.

А ось справжній гол вболівальники побачили на 29 хвилині, коли Гарсія подарував м'яч Жоті, а той увірвався в штрафний й покотив на Салаха, якому залишалось влучити у ворота, в яких вже не було голкіпера. 0:1. Партнери спочатку підбадьорили партнера словами, а згодом й справою: Тілеманс зреагував на відскок в чужому штрафному й ударом з лівої ноги прошив Аліссона. 1:1.

Здавалось, що команди підуть на перерву за рівного рахунку, але в компенсований до першого тайму час Люка Дінь навісив з лівого флангу, Воткінс прибіг в чужий штрафний й головою переправив м'яч у ворота супротивника. 2:1. Одразу після перерви команда Арне Слота намагалась якомога швидше встановити паритет, але бірмінгемці тримались.

Щоб досягти своєї мети Ліверпулю знадобилось трохи більше 15 хвилин - Александер-Арнольд отримав м'яч від Салаха, увійшов в чужий штрафний й пробив — після рикошету від Мінгза м'яч опинився у воротах супротивника. 2:2. Обидва тренери відреагували на зміну рахунку замінами, але на гру це сильно не вплинуло. Хоча могло б, якби Нуньєс краще використовував свої моменти.

Спочатку Собослаї отримав пас в чужому штрафному й викотив м'яч на Дарвіна, який примудрився не влучити в порожній кут воріт. Трохи пізніше Нуньєс на вільному просторі мчав до м'яча, але Мартінес своєчасно вийшов з воріт та в підкаті вибив ігровий снаряд. Вже в компенсований час Вілла мала непогані шанси забити, але що Роджерсу, що Малену забракло точності.

Астон Вілла — Ліверпуль 2:2

Голи: Тілеманс, 38 Воткінс, 45+2 — Салах, 29, Александер-Арнольд, 61

Астон Вілла: Мартінес — Гарсія (Кеш, 67), Дісасі, Мінгз, Дінь (Матсен, 78) — Макгінн (Богард, 86), Тілеманс — Асенсіо (Мален, 67), Роджерс, Рашфорд (Ремзі, 68) — Воткінс

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Бредлі, 66, (Кванса, 89)), Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер (Діас, 81) — Салах, Джонс, Собослаї — Жота (Нуньєс, 67)

Попередження: Дісасі