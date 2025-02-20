Англія

Єгиптянин проводить найкращий сезон в кар'єрі.

Лідер Ліверпуля Мохамед Салах відзначившись голом та результативною передачею в матчі 29-го туру АПЛ з Астон Віллою (2:2), встановив новий рекорд чемпіонату Англії. Про це повідомляє статистичний портал Squawka.

За інформацією джерела, 32-річний єгиптянин, який забив 15-й м'яч у виїзних матчах сезону-2024/2025 англійської Прем'єр-ліги, став рекордсменом за цим показником в історії турніру. Раніше це досягнення належало колишньому нападнику Ліверпуля Луїсу Суаресу, в активі якого було 14 голів у гостьових матчах АПЛ у сезоні-2013/2014.

Цього сезону Мо Салах зіграв за Ліверпуль 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись 29 голами та 20 результативними передачами.