Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 19 лютого 2025 року.

У рамках перенесенного матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла зіграла в результативну нічию з Ліверпулем.

Мерсісайдці відкрили рахунок на 29-й хвилині після голу Мо Салаха, але Юрі Тілеманс доволі швидко зрівняв. Перед перервою Оллі Воткінс взагалі вивів Віллу вперед, знову шокувавши чинних лідерів турнірної таблиці.

У другому таймі Трент Александер-Арнольд відновив паритет, а наприкінці матчу Дарвін Нуньєс та Вілла мали шанси вирвати перемогу, але не реалізували свої моменти. Підсумковий рахунок – 2:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Ліверпуль у рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Астон Вілла — Ліверпуль 2:2

Голи: Тілеманс, 38 Воткінс, 45+2 — Салах, 29, Александер-Арнольд, 61

Астон Вілла: Мартінес — Гарсія (Кеш, 67), Дісасі, Мінгз, Дінь (Матсен, 78) — Макгінн (Богард, 86), Тілеманс — Асенсіо (Мален, 67), Роджерс, Рашфорд (Ремзі, 68) — Воткінс

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Бредлі, 66, (Кванса, 89)), Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер (Діас, 81) — Салах, Джонс, Собослаї — Жота (Нуньєс, 67)

Попередження: Дісасі