Бойова нічия в Бірмінгемі.
Унаї Емері, getty images
20 лютого 2025, 11:04
Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував результат матчу 29-го туру АПЛ з Ліверпулем (2:2). Цитує іспанського фахівця BBC.
"Добрий вечір. Потрібно чекати свого моменту, щоб атакувати і створювати шанси, як це було у нас в сьогоднішньому матчі. Ми це робили.
Ми більш-менш добре грали і відігралися в першому таймі. Коли ви перемагаєте, Ліверпуль все одно може забити так, як вони це зробили. Ми були близькі до того, щоб забити на останній хвилині та вирвати три очки. У фінальні 20 хвилин у нас було більше можливостей виграти матч.
Я все бачу і намагаюся домогтися найкращого результату. Ми йдемо на певні ризики і часто уникаємо помилок. Треба і надалі працювати в цьому напрямку. Сьогодні вони забили, але ми не зраджуємо собі і працюватимемо над поліпшенням нашої гри", — сказав Емері.