Англія

Бойова нічия в Бірмінгемі.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував результат матчу 29-го туру АПЛ з Ліверпулем (2:2). Цитує іспанського фахівця BBC.

"Добрий вечір. Потрібно чекати свого моменту, щоб атакувати і створювати шанси, як це було у нас в сьогоднішньому матчі. Ми це робили.

Ми більш-менш добре грали і відігралися в першому таймі. Коли ви перемагаєте, Ліверпуль все одно може забити так, як вони це зробили. Ми були близькі до того, щоб забити на останній хвилині та вирвати три очки. У фінальні 20 хвилин у нас було більше можливостей виграти матч.