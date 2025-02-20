Англія

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував провальний сезон.

Напередодні англійський Манчестер Сіті в рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА поступився мадридському Реалу на полі суперників.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди та висловився про невдалий сезон.

"Мені це здається незрозумілим. У мене немає правильної відповіді. Це суміш багатьох речей, які сталися у клубі. Не тільки травми, це не виправдання. Рівень спокою та впевненості вже не той, що раніше", — сказав гравець.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мадридського Атлетіко або леверкузенського Баєра, що має визначити жеребкування.