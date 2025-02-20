Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував провальний сезон.
Сілва, getty images
20 лютого 2025, 18:40
Напередодні англійський Манчестер Сіті в рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА поступився мадридському Реалу на полі суперників.
Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри півзахисник "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди та висловився про невдалий сезон.
"Мені це здається незрозумілим. У мене немає правильної відповіді. Це суміш багатьох речей, які сталися у клубі. Не тільки травми, це не виправдання. Рівень спокою та впевненості вже не той, що раніше", — сказав гравець.
У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мадридського Атлетіко або леверкузенського Баєра, що має визначити жеребкування.