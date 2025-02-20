Італія

Португалець може залишити свою посаду.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан може залишити команду вже влітку, стверджує La Repubblica.

За даними джерела, у грудні Консейсан підписав контракт до червня 2026 року, але у Мілана є можливість розірвати угоду після закінчення сезону. І це відбудеться, якщо команда не потрапить у зону Ліги чемпіонів за підсумками цього сезону. Наразі Мілан посідає сьоме місце в чемпіонаті.

Також відомо, що у тренера зіпсувались стосунки із Крістіаном Пулішичем та Юссуфом Фофана. Американець навіть попросив залишити клуб, якщо португальський фахівець продовжить очолювати команду у наступному сезоні.

Раніше повідомлялось, що Пулішич за крок від продовження контракту з Міланом.