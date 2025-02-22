Англія

Потужний трансфер готовлять "сороки".

Англійський Ньюкасл прагне влітку зміцнити центр поля підписавши півзахисника міланського Інтера Хакана Чалханоглу. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, керівництво "сорок" має намір зробити офіційний запит Інтеру щодо 31-річного турка перед відкриттям літнього трансферного вікна. Керманич Ньюкасла Едді Гау вже схвалив трансфер досвідченого гравця збірної Туреччини.

Зазначається, що мюнхенська Баварія та декілька саудівських клубів також цікавляться Чалханоглу, втім саме Ньюкасл наразі є фаворитом на підписання півзахисника "нерадзуррі".

Чинна трудова угода Хакана з міланським клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Хакан Чалханоглу відіграв за Інтер 25 матчів, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.