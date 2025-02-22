Англія

Молодий українець з'явився на початку другого тайму, коли "бджоли" гарантували собі комфортну перевагу.

У стартовому матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд вирушив у гості до Лестер Сіті.

Вже у стартовому відрізку цього протистояння команда Томаса Франка вийшла вперед завдяки голу Йоана Вісса, а потім, ще до перерви, Браян Мбемо та Крістіан Нергор довели рахунок до розгромного.

Фінальний рахунок матчу встановив Фабіу Карвалью на 89-й хвилині, закріпивши тотальну перевагу Брентфорда над Лестером — 4:0.

Зазначимо, що український півзахисник лондонців Єгор Ярмолюк розпочинав матч на лаві для запасних, але вийшов на поле на початку другого тайму.

Лестер — Брентфорд 0:4

Голи: Вісса, 17, Мбемо, 27, Нергор, 32, Карвалью, 89

Лестер: Германсен — Кулібалі (Вестергор, 46), Фас, Околі (Коуді, 84), Крістіансен — Ндіді (Скіпп, 78), Сумаре — Декордова-Рід (Мавідіді, 46), Ель-Ханнус, Аю (Буонанотте, 55) — Варді

Брентфорд: Флеккен — Аєр (Кайоде, 84), Коллінз, Піннок, — — Нергор (Ярмолюк, 46), Янельт (Магома, 73) — Мбемо, Дамсгор (Карвалью, 72), Шейд (Емре Конак, 87) — Вісса

Попередження: Декордова-Рід, Кулібалі, Околі, Буонанотте