Англія

Португальцю дуже важко в Манчестері.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про гру манкуніанської команди. Цитує португальського фахівця BBC.

"Іноді здається, що поліпшень у команді немає, але в деяких матчах ми можемо добре грати та створювати моменти. Це дає надію. Проте зараз, коли дивишся матчі, то бачиш більше проблем, ніж рішень. Це очевидно. І з цим треба боротися.

У деяких матчах ми показуємо наші здібності, але для досягнення прогресу та результату необхідна стабільність", — сказав Аморім.

Наразі МЮ посідає 15-те місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр ліги, набравши 29 пунктів після 25 зіграних турів.